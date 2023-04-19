Опрос: на непредвиденные расходы россияне тратят от 6 до 15 тысяч рублей в месяц
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При этом 37% опрошенных тратят до 5 тыс. рублей, а 12% участников — от 16 тыс. до 30 тыс. рублей ежемесячно, говорится в исследовании сервисов «Работа.ру» и «Подработка».
Как добавили аналитики, 31—50 тыс. рублей расходуют не по плану 6% участников опроса. Только 3% непредвиденно могут потратить более 50 тыс. рублей, подчёркивается в результатах опроса.
При этом наиболее популярная статья непредвиденных трат — медицинские расходы, так ответили 57% респондентов.
На втором месте — ремонт и покупка бытовой техники (37%). Почти каждый третий (30%) отметил, что незапланированно покупал одежду или обувь, пояснили эксперты.
23% участников опроса рассказали, что в их список незапланированных расходов вошли подарки для друзей и родственников.
Столько же россиян тратят деньги на покупку или ремонт электроники, а 13% респондентов отметили расходы на путешествия.
В исследовании приняли участие 4 тыс. жителей России.
Ранее аналитики провели исследование и узнали, на что, кроме опыта и навыков, обращают внимание работодатели при найме специалистов.