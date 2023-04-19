Опрос: на непредвиденные расходы россияне тратят от 6 до 15 тысяч рублей в месяц

Аналитики провели исследование и выяснили, сколько денег россияне тратят в месяц, если сталкиваются с непредвиденными расходами. Результаты опроса имеются в распоряжении RT. Отмечается, что чаще всего на непредвиденные расходы у россиян уходит от 6 тыс. до 15 тыс. рублей в месяц — так ответили 42% респондентов.

При этом 37% опрошенных тратят до 5 тыс. рублей, а 12% участников — от 16 тыс. до 30 тыс. рублей ежемесячно, говорится в исследовании сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

Как добавили аналитики, 31—50 тыс. рублей расходуют не по плану 6% участников опроса. Только 3% непредвиденно могут потратить более 50 тыс. рублей, подчёркивается в результатах опроса.

При этом наиболее популярная статья непредвиденных трат — медицинские расходы, так ответили 57% респондентов.

На втором месте — ремонт и покупка бытовой техники (37%). Почти каждый третий (30%) отметил, что незапланированно покупал одежду или обувь, пояснили эксперты.

23% участников опроса рассказали, что в их список незапланированных расходов вошли подарки для друзей и родственников.

Столько же россиян тратят деньги на покупку или ремонт электроники, а 13% респондентов отметили расходы на путешествия.

В исследовании приняли участие 4 тыс. жителей России.

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