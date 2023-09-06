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Депутат усомнилась в необходимости расширения определения мелкого хулиганства

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Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что в России предлагается дополнить определение мелкого хулиганства таким признаком, как появление в обнажённом или полуобнажённом виде в общественном месте.
Депутат усомнилась в необходимости расширения определения мелкого хулиганства
  • РИА Новости

По словам парламентария, это не самая актуальная проблема на данный момент.

«Более того, могу заметить, что суд может сам определить — является ли это мелким хулиганством, нарушением общественного порядка и подлежит ли это административной или иной ответственности. Поэтому я не думаю, что это настолько актуальная и жизненно необходимая законодательная инициатива», — заключила Бессараб.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов подготовил к внесению в нижнюю палату парламента проект федерального закона, которым предлагается дополнить определение мелкого хулиганства таким признаком, как появление в обнажённом или полуобнажённом виде в ряде общественных мест.

Как пояснил парламентарий, проект разработан в целях укрепления общественного порядка и ограждения россиян, в том числе и в особенности детей и подростков, от негативного воздействия лиц, появляющихся в общественных местах в обнажённом или полуобнажëнном виде, нарушающем общепринятые этические и религиозные нормы, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность.

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