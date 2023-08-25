В России призвали ввести механизм страхования электросамокатов по образцу ОСАГО

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил оценить идею внедрения механизма страхования средств индивидуальной мобильности (СИМ) по образцу ОСАГО. Копия обращения на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова имеется в распоряжении RT.

Как подчеркнул Милонов, можно утверждать, что правовой статус СИМ неуклонно движется в сторону приравнивания их, хоть и частичного, к классическим транспортным средствам.

Между тем, по его словам, до конца не определён механизм несения материальной ответственности таких водителей, которые становятся виновниками дорожных происшествий.

Как известно, владельцы автотранспорта обязаны использовать механизм ОСАГО для решения возможных конфликтных ситуаций, связанных с дорожными происшествиями, напомнил собеседник RT.

Однако водители СИМ, согласно действующим нормам, не могут застраховать, например, собственный или арендный самокат, добавил депутат.

«Прошу вас оценить идею внедрения механизма страхования СИМ по образцу ОСАГО для устранения правовой лакуны в части несения материальной ответственности. Такого рода страхование могло бы быть привязано как непосредственно к СИМ, так и к его водителю в зависимости от правовой формы использования средства мобильности», — говорится в тексте обращения.

Ранее Милонов предложил наносить предупреждающие надписи о вреде табака и алкоголя для здоровья на все аксессуары, предназначенные для использования, поверх оригинальных упаковок и этикеток (портсигары, чехлы, фляги, пакеты).