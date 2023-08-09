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Милонов призвал наносить предупреждающие надписи о вреде курения на портсигары

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил наносить предупреждающие надписи о вреде табака и алкоголя для здоровья на все аксессуары, предназначенные для использования поверх оригинальных упаковок и этикеток (портсигары, чехлы, фляги, пакеты). Копия обращения на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова имеется в распоряжении RT.
Милонов призвал наносить предупреждающие надписи о вреде курения на портсигары
  • Gettyimages.ru
  • © VadimZakirov

Как пояснил Милонов, в стране принимаются серьёзные меры по борьбе с распространением вредных привычек среди граждан.

«Более того, в последние годы совместными силами законодательной и исполнительной власти принято и внедрено множество норм, ограничивающих публичную демонстрацию табака и алкоголя», — подчеркнул депутат.

Вместе с тем, по его словам, алкогольное и табачное лобби пытаются находить новые пути обхода закона, пояснил собеседник RT.

К примеру, как заявил парламентарий, в продаже можно найти красочные портсигары, чехлы для вейпов, а также фляжки, чехлы, пакеты для бутылок с алкоголем, скрывающие предупреждающие надписи.

«Прошу вас рассмотреть возможность внесения дополнений в существующую нормативно-правовую базу, обязывающих наносить соответствующие предупреждающие надписи о вреде табака и алкоголя для здоровья на все аксессуары (портсигары, чехлы, фляги, пакеты), предназначенные для использования поверх оригинальных упаковок и этикеток», — говорится в тексте обращения.

Ранее Милонов предложил оценить идею о разработке современного компьютерного симулятора-игры про будни оператора дронов.

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