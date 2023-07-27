Депутат Милонов предложил разработать компьютерный симулятор про будни оператора дронов

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил оценить идею о разработке современного компьютерного симулятора-игры про будни оператора дронов. Копия обращения на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева есть в распоряжении RT.

Как пояснил Милонов, в последние годы все осознали важнейшую роль всевозможных компьютерных игр.

Эти игры могут воспитывать, образовывать, развивать умения, пробуждать интерес к науке или искусству, подчеркнул он.

По словам депутата, можно и нужно использовать сферу компьютерных игр для воспитания подрастающего поколения, прививания патриотизма и раскрытия необходимых навыков.

«Прошу Вас оценить идею о разработке современного компьютерного симулятора-игры про будни оператора дронов. Очевидно, что в будущем стране потребуются специалисты в этой отрасли, а популяризация данной профессии через игру станет лучшей рекламой такой формы служения Родине», — говорится в тексте обращения.

Как добавил собеседник RT, в этой игре должен присутствовать максимальный реализм, фронтовая романтика, основные боевые ситуации, здоровый патриотизм и историзм.

Ранее Милонов предложил рассмотреть возможность создания и внедрения федеральной программы с целью улучшения инфраструктуры туристических и посещаемых мест.