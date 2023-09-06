В России предложили расширить определение мелкого хулиганства в КоАП

Депутат Госдумы Виталий Милонов подготовил к внесению в нижнюю палату парламента проект федерального закона, которым предлагается дополнить определение мелкого хулиганства таким признаком, как появление в обнажённом или полуобнажённом виде в ряде общественных мест. Копия законопроекта и пояснительной записки имеются в распоряжении RT.

Как пояснил парламентарий, проект разработан в целях укрепления общественного порядка и ограждения россиян, в том числе и в особенности детей и подростков, от негативного воздействия лиц, появляющихся в общественных местах в обнажённом или полуобнажëнном виде, нарушающем общепринятые этические и религиозные нормы, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность.

«Проблема вызывающего поведения так называемых социальных нудистов, позволяющих себе появляться в полностью обнажённом либо непристойно полуобнажённом виде ради эпатажа публики на улицах и в иных общественных местах, представляет очевидный вызов традиционным российским духовно-нравственным ценностям, сохранение и укрепление которых является ключевым приоритетом государственной политики Российской Федерации», — говорится в тексте пояснительной записки.

Как пояснил собеседник RT, проектируемые изменения ст. 20.1. КоАП предполагают восполнить законодательный пробел, дополнив определение мелкого хулиганства таким признаком, как появление в обнажённом или полуобнажённом виде в ряде общественных мест.

Милонов также добавил, что под обнажённым видом понимается полное отсутствие одежды на теле человека, а равно не покрытая одеждой нижняя часть туловища человека, под полуобнажённым — не покрытая одеждой верхняя часть туловища.

Сейчас, согласно ст. 20.1 КоАП, мелким хулиганством является нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества.

Ранее Милонов предложил оценить идею внедрения механизма страхования средств индивидуальной мобильности (СИМ) по образцу ОСАГО.