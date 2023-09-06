Врач Цинбал заявила, что после 40 лет возрастает риск артрита, диабета и инфаркта

Врач-терапевт, врач функциональной диагностики «СМ-Клиники» Елена Цинбал рассказала, риск каких заболеваний повышается после 40 лет.

В беседе с газетой «Известия» врач рассказала, что после 40 лет повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний — артериальной гипертонии, ишемической болезни и инфаркта миокарда.

Кроме того, повышается риск развития сахарного диабета 2-го типа, а также у 70% населения в этом возрасте диагностируется артрит.

По словам врача, как у женщин, так и у мужчин после 40 лет возрастает риск развития рака репродуктивных систем.

Цинбал советует для предотвращения развития заболеваний после 40 лет вести здоровый образ жизни, двигаться, сбалансированно питаться, а также раз в год проходить профилактическое обследование, сдавать анализы и проходить ЭКГ, рентгенографию и УЗИ.

Ранее врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Евгения Мельникова перечислила вредные привычки, которые могут повлечь нарушения в работе поджелудочной железы. В их числе курение, употребление алкоголя и неправильное питание.