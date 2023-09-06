Врач Цинбал заявила, что после 40 лет возрастает риск артрита, диабета и инфаркта
В беседе с газетой «Известия» врач рассказала, что после 40 лет повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний — артериальной гипертонии, ишемической болезни и инфаркта миокарда.
Кроме того, повышается риск развития сахарного диабета 2-го типа, а также у 70% населения в этом возрасте диагностируется артрит.
По словам врача, как у женщин, так и у мужчин после 40 лет возрастает риск развития рака репродуктивных систем.
Цинбал советует для предотвращения развития заболеваний после 40 лет вести здоровый образ жизни, двигаться, сбалансированно питаться, а также раз в год проходить профилактическое обследование, сдавать анализы и проходить ЭКГ, рентгенографию и УЗИ.
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