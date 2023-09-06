Хинштейн обратился в Генпрокуратуру и СК по факту нападения на участника СВО

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн направил запросы в Генпрокуратуру России и Следственный комитет в связи с нападением на участника СВО в Батайске.

Он отметил, что получает много обращений от подписчиков в связи с ситуацией.

«Подонки напали на участника СВО, а затем разрядили в него две обоймы из «травмата»... Уголовное дело возбудили, но почему-то по статье «Хулиганство», хотя в человека — стреляли в упор. Такая мягкость — действительно, вызывает вопросы», — заявил Хинштейн.

Он сообщил, что направил запросы генпрокурору и председателю СКР о проведении проверки и переквалификации обвинения на более тяжкий состав.

2 сентября 28-летний Вячеслав приехал в парк с девушкой и другом из Крыма, чтобы попить кофе. Там к ним подошли незнакомцы, один из которых начал оскорблять мужчину из-за участия в СВО, а после его и вовсе повалили с ног и открыли по нему стрельбу из травматического пистолета. У него на теле 13 ранений от резиновых пуль. При этом одна из пуль попала в голову.

Брат участника СВО, пострадавшего в результате нападения, рассказал RT, что состояние его родственника ухудшилось.