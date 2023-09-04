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Пострадавший в Батайске участник СВО рассказал подробности нападения

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Пострадавший в городе Батайске Ростовской области участник СВО рассказал RT подробности нападения. По словам мужчины, на него напали 20 человек.
Пострадавший в Батайске участник СВО рассказал подробности нападения
  • РИА Новости

В день нападения, 2 сентября, 28-летний Вячеслав приехал в парк с девушкой и другом из Крыма, чтобы попить кофе.

По его словам, в парке к ним подошли незнакомцы, один из которых начал оскорблять мужчину из-за участия в СВО. Вячеслав считает, что нападавшие поняли, что он военный, по тактической сумке.

Он рассказал, что нападавшие пытались его свалить с ног, а когда им это не удалось, то открыли по нему стрельбу из травматического пистолета.

Пострадавший находится в больнице, у него на теле 13 ранений от резиновых пуль. При этом одна из пуль попала в голову. 

Друг военного также пострадал, но не так сильно, как Вячеслав. 

«Сегодня у них травмат, а завтра будет боевой пистолет. И на моём месте может оказаться другой человек. Нельзя, чтобы они спокойно расхаживали по улицам», — сказал Вячеслав.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что по произошедшему в ночь на 3 сентября инциденту с участником спецоперации в Батайске возбуждено уголовное дело.

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