Голубев: по инциденту с ветераном СВО в Батайске заведено уголовное дело
«По произошедшему сегодня ночью в Батайске инциденту с участником СВО. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия», — написал Голубев в своём Telegram-канале.
Он отметил, что будет внимательно следить за расследованием.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области, в ночь на 3 сентября у кафе в Батайске, предположительно, в участника спецоперации выпустили 12 пуль из травматического оружия.
В августе в Забайкалье пьяная компания избила ветерана СВО и повредила его автомобиль.