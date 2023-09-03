Голубев: по инциденту с ветераном СВО в Батайске заведено уголовное дело

По произошедшему в ночь на 3 сентября инциденту с участником спецоперации в Батайске Ростовской области возбуждено уголовное дело, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«По произошедшему сегодня ночью в Батайске инциденту с участником СВО. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия», — написал Голубев в своём Telegram-канале.

Он отметил, что будет внимательно следить за расследованием.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области, в ночь на 3 сентября у кафе в Батайске, предположительно, в участника спецоперации выпустили 12 пуль из травматического оружия.

В августе в Забайкалье пьяная компания избила ветерана СВО и повредила его автомобиль.