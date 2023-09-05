Состояние пострадавшего в Батайске участника СВО ухудшилось

Брат участника СВО, пострадавшего в результате нападения в городе Батайске Ростовской области, рассказал RT, что состояние его родственника ухудшилось.

«Кровь стала гуще, обезболивающие не помогают, голову поднять не может. Похоже на заражение крови. Состояние шоковое прошло, уколы не работают, что делать — не знаем», — поделился он.

2 сентября 28-летний Вячеслав приехал в парк с девушкой и другом из Крыма, чтобы попить кофе. Там к ним подошли незнакомцы, один из которых начал оскорблять мужчину из-за участия в СВО, а после его и вовсе повалили с ног и открыли по нему стрельбу из травматического пистолета. У него на теле 13 ранений от резиновых пуль. При этом одна из пуль попала в голову.