Путин предложил подготовить исторический проект по ВОВ

Президент России Владимир Путин предложил подготовить проект по Великой Отечественной войне, собрав артефакты от начала и до конца войны.

Об этом он заявил на заседании оргкомитета «Победа».

Российский лидер предложил разместить трофейные документы, а также продемонстрировать приказы нацистского командования.

«Они должны быть доступны для граждан. Подлинные документы — это самые убедительные аргументы», — сказал президент.

Ранее Путин поручил решить вопрос создания Национального центра исторической памяти.

Кроме того, российский лидер поддержал идею присвоения звания «Город трудовой доблести» десяти городам.

Также Путин назвал отвратительным то, что украинский президент Владимир Зеленский прикрывает героизацию нацизма.