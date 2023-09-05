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Путин поддержал идею присвоения звания «Город трудовой доблести» десяти городам

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Президент России Владимир Путин поддержал идею присвоения звания «Город трудовой доблести» десяти городам.
Путин поддержал идею присвоения звания «Город трудовой доблести» десяти городам
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Тогда я хочу всех поблагодарить, предложения, которые были высказаны сегодня, сформулированы, принимаются, будем работать над их реализацией, и прошу отразить это в соответствующих документах», — сказал он по итогу заседания оргкомитета «Победа».

Почётное звание будет присвоено, в частности, Подольску, Ханты-Мансийску, Владимиру, Воткинску, Рязани и Находке.

Ранее в Екатеринбурге прошла торжественная церемония открытия стелы «Город трудовой доблести».

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