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Стелу «Город трудовой доблести» открыли в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге прошла торжественная церемония открытия стелы «Город трудовой доблести».
Стелу «Город трудовой доблести» открыли в Екатеринбурге

Стела расположена на улице Дзержинского около ККТ «Космос», передаёт URA.RU.

Церемонию открытия посетил помощник президента России Владимир Мединский. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вручил ему макет стелы.

На торжественном мероприятии также присутствовали первые лица свердловского УФСБ, екатеринбургской и областной полиции, представители прокуратуры и Следственного комитета.

Ранее сайт «ПолитЭксперт» сообщал, что в Ленинградской области прошла церемония открытия памятника военным журналистам.

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