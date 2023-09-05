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Путин назвал отвратительным то, что Зеленский прикрывает героизацию нацизма

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Российский президент Владимир Путин назвал отвратительным то, что Владимир Зеленский, являющийся этническим евреем, прикрывает героизацию нацизма на Украине.

Видео с комментарием Путина опубликовал ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин в своём Telegram-канале.

Президент России выразил мнение, что западные кураторы, поставив во главе современной Украины этнического еврея, «как бы прикрывают такую античеловеческую сущность, которая положена в фундамент, в основу современного украинского государства».

«И это делает всю ситуацию в высшей степени отвратительной тем, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и прикрывает тех, кто возглавлял в своё время холокост на Украине — а это уничтожение 1,5 млн человек», — сказал Путин.

По его словам, лучше всего это понимают простые граждане Израиля. Он посоветовал журналисту посмотреть, что израильские граждане говорят о ситуации на Украине в интернете.

Ранее Путин отметил, что Россия борется на Украине не с украинским народом, а с нелюдями-нацистами и их «последышами».

Путин также заявил, что необходимо более убедительно показывать, кого сегодняшние киевские власти возвели в герои, — убийц.

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