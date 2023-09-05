Путин: Россия борется на Украине с нелюдями-нацистами и их «последышами»

Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия борется на Украине не с украинским народом, а с нелюдями-нацистами и их «последышами».

Об этом глава государства сказал в ходе заседания Российского организационного комитета «Победа».

Российский лидер отметил, что важно обозначить, с кем Россия борется на Украине и какие цели преследует.

«Кто является нашим противником — не украинский народ, а эти нелюди (нацисты. — RT) и их «последыши», — подчеркнул он.

Путин также заявил, что необходимо более убедительно показывать, кого сегодняшние киевские власти возвели в герои, — убийц.