Путин: Россия борется на Украине с нелюдями-нацистами и их «последышами»
Об этом глава государства сказал в ходе заседания Российского организационного комитета «Победа».
Российский лидер отметил, что важно обозначить, с кем Россия борется на Украине и какие цели преследует.
«Кто является нашим противником — не украинский народ, а эти нелюди (нацисты. — RT) и их «последыши», — подчеркнул он.
Путин также заявил, что необходимо более убедительно показывать, кого сегодняшние киевские власти возвели в герои, — убийц.