Путин заявил, что киевские власти возвели в герои убийц
Об этом глава государства сказал в ходе заседания Российского организационного комитета «Победа».
«Нужно показывать, показывать убедительно и ярко, чтобы ничего подобного не повторилось в будущем, показывать, кого сегодняшняя власть Украины возвела на пьедестал почёта», — подчеркнул российский лидер.
Путин призвал приложить все усилия на то, чтобы препятствовать героизации нацистов. Именно это, добавил он, сейчас происходит на Украине.
Ранее Путин заявил, что русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в странах Прибалтики.