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Путин заявил, что киевские власти возвели в герои убийц

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Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо более убедительно показывать, кого сегодняшние киевские власти возвели в герои, — убийц.

Об этом глава государства сказал в ходе заседания Российского организационного комитета «Победа».

«Нужно показывать, показывать убедительно и ярко, чтобы ничего подобного не повторилось в будущем, показывать, кого сегодняшняя власть Украины возвела на пьедестал почёта», — подчеркнул российский лидер.

Путин призвал приложить все усилия на то, чтобы препятствовать героизации нацистов. Именно это, добавил он, сейчас происходит на Украине.

Ранее Путин заявил, что русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в странах Прибалтики.

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