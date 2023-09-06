АСИ: около 15 миллионов россиян находятся в глубокой депрессии
Об этом информирует Агентство стратегических инициатив со ссылкой на соответствующее исследование.
Среди причин отмечаются длительная болезнь, смерть близкого, одиночество, насилие в семье и крупный кредит.
«Очень много людей сталкиваются с депрессией и одиночеством. Это сегодня глобальный вызов не только для нашей страны», — говорится в статье.
Ранее психодраматерапевт Ольга Малинина рассказала, что стресс может быть причиной хронической усталости.
Также сомнолог Михаил Полуэктов заявил, что у людей в возрасте бессонница может возникать из-за депрессии.