АСИ: около 15 миллионов россиян находятся в глубокой депрессии

Порядка 15 млн человек в России находятся в состоянии глубокой депрессии, это практически 10% от всего населения.

Об этом информирует Агентство стратегических инициатив со ссылкой на соответствующее исследование.

Среди причин отмечаются длительная болезнь, смерть близкого, одиночество, насилие в семье и крупный кредит.

«Очень много людей сталкиваются с депрессией и одиночеством. Это сегодня глобальный вызов не только для нашей страны», — говорится в статье.

Ранее психодраматерапевт Ольга Малинина рассказала, что стресс может быть причиной хронической усталости.

Также сомнолог Михаил Полуэктов заявил, что у людей в возрасте бессонница может возникать из-за депрессии.