Профессор Дёмин: кофе и энергетики не помогут преодолеть сонливость за рулём

Профессор, кандидат медицинских наук, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Дёмин посоветовал водителям накануне длительной поездки за рулём как следует отдохнуть и выспаться. Он напомнил, что сонливость за рулём может стать причиной ДТП.

«Очень много ситуаций, когда люди засыпают за рулём. Кажется, что на одну секунду прикрыл глаза, но человек мгновенно отключается», — сообщил специалист в интервью Радио Sputnik.

Дёмин посоветовал автомобилистам хорошо отдохнуть и выспаться перед выездом. В пути также очень важно останавливаться для отдыха. При этом от употребления кофе и энергетиков за рулём, по его словам, лучше отказаться.

Профессор объяснил, что кофе бодрит лишь вначале, затем наступает противоположный, снотворный, эффект. Энергетики вредны тем, что, употребляя их, человек теряет остаток сил, и шанс заснуть за рулём повышается, отметил Дёмин.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог КДЦ МЕДСИ на Белорусской Анна Кривошеева посоветовала не садиться за руль на пустой желудок, так как это может привести к снижению уровня глюкозы в крови, ощущению слабости и головокружению.