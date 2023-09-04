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Врач Семиченков посоветовал детям больше двигаться для профилактики сколиоза

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Врач высшей категории, ортопед, основатель медицинского центра «Кипарис» и сети оздоровительных центров «Кипарис+» Павел Семиченков рассказал, как уберечь школьника от сколиоза.
Врач Семиченков посоветовал детям больше двигаться для профилактики сколиоза
  • Gettyimages.ru
  • © Klaus Vedfelt

В беседе с Life.ru Семиченков заявил, что очень важно подобрать правильный стул и стол для школьника. По словам врача, при посадке стопы школьника должны плотно упираться в пол, а плоскость стола должна быть на два-три пальца ниже нижнего края грудины.

Также врач посоветовал для профилактики сколиоза больше двигаться, чтобы снять излишнюю нагрузку со спины, а также размять основные группы мышц.

Кроме того, Семиченков рекомендует правило «трёх ступеней». Во-первых, локти ребёнка должны лежать на столе. Вторая ступень — тетрадь должна быть в центре стола. А третья — во время письма на столе должно быть свободное пространство.

Ранее заведующая отделением Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Шипулина рассказала, как подросткам сохранить работоспособность и бодрость.

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