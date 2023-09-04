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Педиатр Филатова: поливитаминные комплексы помогут избежать авитаминоза у детей

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Врач-педиатр высшей квалификационной категории, диетолог, кандидат медицинских наук Галина Филатова рассказала, что у детей школьного и дошкольного возраста может наблюдаться утомляемость, перепады настроения и снижение иммунитета в течение учебного года на фоне нехватки необходимых для растущего организма витаминов и микроэлементов.
Педиатр Филатова: поливитаминные комплексы помогут избежать авитаминоза у детей
  • Gettyimages.ru
  • © romrodinka

Витаминный дисбаланс ухудшает обмен веществ, снижает уровень работоспособности, сообщила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Врач привела в пример статистику, согласно которой у 90% детей школьного возраста наблюдается недостаточность или дефицит витамина D, у 70—80% — йода, у каждого третьего ребёнка в возрасте от 7 до 18 лет — кальция. Также 24—63% школьников страдают от скрытой нехватки железа, у 16—47% есть ярко выраженная анемия.

Филатова порекомендовала включать в рацион различные витаминно-минеральные комплексы, особенно в осенне-зимний период. Для маленьких детей, по её словам, подойдут мармеладные пастилки с содержанием кальция и витаминов D3 и С.

До и в период высокой учебной нагрузки врач посоветовала принимать поливитаминные комплексы, содержащие витамины группы В (В6, В12), а также магний (Mg), омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, карнитин и холин.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что появление новой разновидности коронавируса — естественный процесс, который происходит в результате постоянной эволюции вируса.

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