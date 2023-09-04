Психолог Коридзе: родителям надо прививать ребёнку интерес к учёбе
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Следует на понятных примерах объяснять ребёнку, почему обучаться — хорошо и важно, сказал специалист в разговоре с РИАМО.
Эту мысль можно донести, используя персонажей игры или приводя в пример членов семьи.
Психолог отметил, что может существовать много причин, почему ребёнку не нравится учиться.
«Возможно, есть конфликты с учителями, возможно, ему не нравится лишь какой-то один предмет, возможно, сложности в общении со сверстниками. Устранив эти причины, ребёнок будет с радостью продолжать обучение», — отметил Коридзе.
Ранее психолог, руководитель направления профориентации и развития подростков образовательной компании MAXIMUM Education Ирина Гришина дала советы родителям, как помочь ребёнку определиться с будущей профессией.