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Путин пообещал нижегородскому школьнику помощь в издании стихов

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Президент России Владимир Путин пообещал школьнику из Нижнего Новгорода Григорию Васильеву помощь в издании его стихов.

Соответствующие кадры опубликованы в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

Школьник в ходе открытого урока прочёл своё стихотворение о Родине, чем впечатлил главу государства.

После урока Путин пообщался с учащимся, спросив, как он издаёт своих стихи, на что Васильев ответил, что хочет «договориться с какой-нибудь организацией», которая их издаст.

«Ну, будем считать, что ты договорился, в какой организации, ладно?» — ответил Путин.

Ранее сообщалось, что Путин в ходе визита в село Тургиново в Тверской области посетил школу, а также осмотрел новый культурно-досуговый центр.

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