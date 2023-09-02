Песков: Путин в ходе визита в Тверскую область посетил школу и культурный центр
- РИА Новости
Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Путин ознакомился с новой школой, которая была построена в весьма сжатые сроки», — рассказал Песков.
Глава государства пообщался с учителями школы, а также ознакомился со всей школьной инфраструктурой.
Кроме того, добавил пресс-секретарь, российский лидер осмотрел новый культурно-досуговый центр «Тургиновский».
1 сентября Путин посетил Тверскую область и пообщался с местными жителями.