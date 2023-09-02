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Песков: Путин в ходе визита в Тверскую область посетил школу и культурный центр

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Президент России Владимир Путин в ходе визита в село Тургиново в Тверской области посетил школу, а также осмотрел новый культурно-досуговый центр.
Песков: Путин в ходе визита в Тверскую область посетил школу и культурный центр
  • РИА Новости

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин ознакомился с новой школой, которая была построена в весьма сжатые сроки», — рассказал Песков.

Глава государства пообщался с учителями школы, а также ознакомился со всей школьной инфраструктурой.

Кроме того, добавил пресс-секретарь, российский лидер осмотрел новый культурно-досуговый центр «Тургиновский».

1 сентября Путин посетил Тверскую область и пообщался с местными жителями.

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