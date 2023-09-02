Песков: Путин в ходе визита в Тверскую область посетил школу и культурный центр

Президент России Владимир Путин в ходе визита в село Тургиново в Тверской области посетил школу, а также осмотрел новый культурно-досуговый центр.

РИА Новости

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Путин ознакомился с новой школой, которая была построена в весьма сжатые сроки», — рассказал Песков. Глава государства пообщался с учителями школы, а также ознакомился со всей школьной инфраструктурой. Кроме того, добавил пресс-секретарь, российский лидер осмотрел новый культурно-досуговый центр «Тургиновский». 1 сентября Путин посетил Тверскую область и пообщался с местными жителями.