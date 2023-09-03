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Путин в разговоре со школьником назвал генетику оружием разрушительной силы

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Президент России Владимир Путин в разговоре со школьниками назвал генетику серьёзным оружием, требующим внимательного отношения.
Путин в разговоре со школьником назвал генетику оружием разрушительной силы
  • РИА Новости

«Говорят, что те, кто будут обладать или выйдут на первые позиции в этой области, будут обладать оружием страшной разрушительной силы», — заявил Путин в рамках открытого урока «Разговор о важном», фрагменты которого попали в кадр передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он подчеркнул, что важно, чтобы позитивные начала, заложенные в этой науке, не превратились в угрозу для человечества.

Ранее сообщалось, что Путин в ходе визита в село Тургиново в Тверской области посетил школу, а также осмотрел новый культурно-досуговый центр.

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