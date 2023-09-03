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Ведерников: участники «Дружины» пресекли попытку незаконного использования БПЛА

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Участники «Дружины» пресекли попытку незаконного использования беспилотника в первый день работы организации, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Ведерников: участники «Дружины» пресекли попытку незаконного использования БПЛА
  • РИА Новости

«Благодаря сотрудникам Центра «Воин», членам «Дружины» во взаимодействии с правоохранительными органами была пресечена попытка незаконного использования нескольких беспилотных летательных аппаратов», — написал Ведерников в своём Telegram-канале.

Он выразил благодарность всем, кто принял решение примкнуть к «Дружине».

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российские средства ПВО сбили беспилотник в Белгородском районе.

Газета Il Sussidiario писала, что Украина атакует территорию России при помощи беспилотных летательных аппаратов с целью дальнейшей эскалации конфликта.

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