Ведерников: участники «Дружины» пресекли попытку незаконного использования БПЛА

Участники «Дружины» пресекли попытку незаконного использования беспилотника в первый день работы организации, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Благодаря сотрудникам Центра «Воин», членам «Дружины» во взаимодействии с правоохранительными органами была пресечена попытка незаконного использования нескольких беспилотных летательных аппаратов», — написал Ведерников в своём Telegram-канале.

Он выразил благодарность всем, кто принял решение примкнуть к «Дружине».

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российские средства ПВО сбили беспилотник в Белгородском районе.

Газета Il Sussidiario писала, что Украина атакует территорию России при помощи беспилотных летательных аппаратов с целью дальнейшей эскалации конфликта.