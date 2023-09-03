Il Sussidiario: Киев атакует Россию беспилотниками с целью эскалации конфликта
Как пишет газета, атаки БПЛА Киева имеют две задачи, первая из которых — заставить Москву «чувствовать уязвимость».
«Во-вторых, привести Москву к эскалации, которая вызовет участие НАТО», — говорится в публикации.
Как подчёркивает автор статьи, единственной надеждой украинской армии на победу в конфликте является участие в нём Североатлантического альянса.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в Белгородской области пресечена попытка ВСУ атаковать БПЛА.