Украина атакует территорию России при помощи беспилотных летательных аппаратов с целью дальнейшей эскалации конфликта, пишет газета Il Sussidiario.

Как пишет газета, атаки БПЛА Киева имеют две задачи, первая из которых — заставить Москву «чувствовать уязвимость».

«Во-вторых, привести Москву к эскалации, которая вызовет участие НАТО», — говорится в публикации.

Как подчёркивает автор статьи, единственной надеждой украинской армии на победу в конфликте является участие в нём Североатлантического альянса.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в Белгородской области пресечена попытка ВСУ атаковать БПЛА.