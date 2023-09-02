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МО: около 15:00 мск в Белгородской области пресечена попытка ВСУ атаковать БПЛА

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Около 15:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить атаку БПЛА самолётного типа.
МО: около 15:00 мск в Белгородской области пресечена попытка ВСУ атаковать БПЛА
  • РИА Новости

Об этом пишет Минобороны.

«2 сентября около 15.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолётного типа по территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.  

Дрон был уничтожен над Белгородской областью.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один человек погиб, ещё двое пострадали при обстреле из РСЗО посёлка Уразово со стороны Вооружённых сил Украины.

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