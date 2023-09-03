Гладков: средства ПВО сбили беспилотник в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотник в Белгородском районе.
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
Ранее Гладков сообщил, что ВСУ атаковали территорию Белгородской области с помощью беспилотников не менее семи раз за сутки.
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