Гладков: средства ПВО сбили беспилотник в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотник в Белгородском районе.

Об этом он написал в Telegram.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ атаковали территорию Белгородской области с помощью беспилотников не менее семи раз за сутки.