Минобороны России: беспилотник ВСУ уничтожен над Белгородской областью

Вооружённые силы России около 12:30 мск пресекли попытку киевского режима осуществить атаку беспилотным летательным аппаратом, средства ПВО сбили БПЛА над Белгородской областью.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российские средства ПВО сбили беспилотник в Белгородском районе.