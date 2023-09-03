Минобороны России: беспилотник ВСУ уничтожен над Белгородской областью
Вооружённые силы России около 12:30 мск пресекли попытку киевского режима осуществить атаку беспилотным летательным аппаратом, средства ПВО сбили БПЛА над Белгородской областью.
- РИА Новости
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российские средства ПВО сбили беспилотник в Белгородском районе.
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