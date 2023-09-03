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Мужчина устроил взрыв в доме в Ярославской области

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В Ярославской области мужчина задержан за то, что устроил взрыв в доме, при котором пострадали три человека, сообщает СУ СК по региону.
Мужчина устроил взрыв в доме в Ярославской области
  • РИА Новости

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. «е» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство, совершённое общеопасным способом)», — говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, в деревне Никульское мужчина 47 лет на почве бытового конфликта взорвал неустановленное устройство с поражающими свойствами.

В результате пострадали три человека, все они госпитализированы.

Нападавший задержан, ему предъявят обвинение.

Ранее в московской больнице скончался юноша, получивший ранения в результате взрыва неустановленного взрывного устройства у себя в квартире.

На фотографиях, которые опубликовала пресс-служба прокуратуры, показана комната квартиры с многочисленными отверстиями в стёклах и чёрными следами на двери и стенах.

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