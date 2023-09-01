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После взрыва в московской квартире возбуждено дело об обороте боеприпасов

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В Москве возбуждено уголовное дело о незаконном обороте боеприпасов после того, как в одной из квартир в районе Покровское-Стрешнево произошёл взрыв, в результате которого скончался 19-летний юноша.
После взрыва в московской квартире возбуждено дело об обороте боеприпасов
  • РИА Новости

Об этом сообщила прокуратура.

«Пострадавший скончался. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности) и ч. 1 ст. 222 УК России (незаконный оборот боеприпасов). Ход расследования на контроле в прокуратуре», — говорится в заявлении.

Ранее в московской больнице скончался юноша, получивший ранения в результате взрыва неустановленного взрывного устройства у себя в квартире.

На фотографиях, которые опубликовала пресс-служба прокуратуры, показана комната квартиры с многочисленными отверстиями в стёклах и чёрными следами на двери и стенах.

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