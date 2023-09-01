В Москве проводится проверка после инцидента в квартире с пострадавшим юношей
- РИА Новости
Работу на месте ЧП координирует тушинский межрайонный прокурор Сергей Банников. Инцидент произошёл на улице Мещерякова.
«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — говорится в сообщении.
На фотографиях, которые опубликовала пресс-служба, показана комната квартиры с многочисленными отверстиями в стёклах и чёрными следами на двери и стенах.
РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб ранее писало, что в квартире жилого дома на северо-западе столицы произошёл взрыв. Официальных комментариев агентство не привело.