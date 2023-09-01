В Москве проводится проверка после инцидента в квартире с пострадавшим юношей

Прокуратура проводит проверку после инцидента в московском районе Покровское-Стрешнево, в результате которого в квартире пострадал 19-летний юноша.

Работу на месте ЧП координирует тушинский межрайонный прокурор Сергей Банников. Инцидент произошёл на улице Мещерякова.

«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — говорится в сообщении.

На фотографиях, которые опубликовала пресс-служба, показана комната квартиры с многочисленными отверстиями в стёклах и чёрными следами на двери и стенах.

РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб ранее писало, что в квартире жилого дома на северо-западе столицы произошёл взрыв. Официальных комментариев агентство не привело.