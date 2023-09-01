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В Москве скончался юноша, у которого в квартире сработало взрывное устройство

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В московской больнице скончался юноша, получивший ранения в результате взрыва неустановленного взрывного устройства у себя в квартире.

«По данным следствия, 1 сентября 2023 года 19-летний молодой человек, находясь в квартире жилого дома, расположенного на улице Мещерякова в городе Москве, в ходе неосторожного обращения с неустановленным взрывчатым устройством получил телесные повреждения. Впоследствии он скончался в больнице», — сообщил Следственный комитет.

Следователи и криминалисты осматривают место происшествия.

Прокуратура ранее начала проверку после инцидента в московском районе Покровское-Стрешнево, в результате которого в квартире пострадал 19-летний юноша.

На фотографиях, которые опубликовала пресс-служба, показана комната квартиры с многочисленными отверстиями в стёклах и чёрными следами на двери и стенах.

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