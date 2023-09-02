В Волгограде опровергли отказ учителя от класса не говорящих на русском языке
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Об этом пишет vpravda.ru.
«У всех без исключения классов данного учебного корпуса школы №33 прошли торжественные линейки и состоялись занятия в первый учебный день», — заявила заместитель главы Волгограда Анна Кувычко.
Отмечается, что в школе достаточно педагогов для того, чтобы обеспечить организацию образовательного процесса всех классов.
Кувычко добавила, что по факту распространения недостоверной информации готовится обращение в прокуратуру.
Ранее V1.ru писало, что в Волгограде учительница отказалась от класса, в котором дети не говорили на русском языке.
До этого директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук дала советы по адаптации ребёнка к школе. По её словам, детям нужно дать время, чтобы войти в учебный график.