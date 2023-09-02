В Волгограде опровергли отказ учителя от класса не говорящих на русском языке

В администрации Волгограда опровергли отказ учительницы от класса, в котором дети на недостаточном уровне владели русским языком.

Об этом пишет vpravda.ru.

«У всех без исключения классов данного учебного корпуса школы №33 прошли торжественные линейки и состоялись занятия в первый учебный день», — заявила заместитель главы Волгограда Анна Кувычко.

Отмечается, что в школе достаточно педагогов для того, чтобы обеспечить организацию образовательного процесса всех классов.

Кувычко добавила, что по факту распространения недостоверной информации готовится обращение в прокуратуру.

Ранее V1.ru писало, что в Волгограде учительница отказалась от класса, в котором дети не говорили на русском языке.

До этого директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук дала советы по адаптации ребёнка к школе. По её словам, детям нужно дать время, чтобы войти в учебный график.