Психоаналитик Смолярчук призвала родителей давать детям время для адаптации к учебному графику

Директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук дала советы по адаптации ребёнка к школе. По её словам, детям нужно дать время, чтобы войти в учебный график.

«Не стоит общаться с ребёнком с позиции назидания и директивности. Не стоит быть занудным, так как ребёнок в таком случае испытывает переживания. Он волнуется, что его не любят, раз ему дают какие-то назидания. Также он начинает испытывать психологическую защиту и перестаёт слышать родителя», — сказала эксперт в беседе с «Радио 1».

По её словам, если родители подают всё в игровой и весёлой форме, то дети сами с удовольствием начинают принимать участие.

«Если вы хотите, чтобы ваши дети избежали насилия, буллинга, чтобы у них сформировалась школьная мотивация, нужно отодвинуть свою работу на второй план. На первый план нужно вынести заботу о ребёнке», — считает Смолярчук.

Ранее детский психолог Елена Лосева заявила, что позитивный настрой на учёбу очень важен для ребёнка.