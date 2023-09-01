Психоаналитик Смолярчук призвала родителей давать детям время для адаптации к учебному графику
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«Не стоит общаться с ребёнком с позиции назидания и директивности. Не стоит быть занудным, так как ребёнок в таком случае испытывает переживания. Он волнуется, что его не любят, раз ему дают какие-то назидания. Также он начинает испытывать психологическую защиту и перестаёт слышать родителя», — сказала эксперт в беседе с «Радио 1».
По её словам, если родители подают всё в игровой и весёлой форме, то дети сами с удовольствием начинают принимать участие.
«Если вы хотите, чтобы ваши дети избежали насилия, буллинга, чтобы у них сформировалась школьная мотивация, нужно отодвинуть свою работу на второй план. На первый план нужно вынести заботу о ребёнке», — считает Смолярчук.
Ранее детский психолог Елена Лосева заявила, что позитивный настрой на учёбу очень важен для ребёнка.