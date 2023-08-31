Детский психолог Лосева напомнила о важности позитивного настроя на учёбу

Детский психолог Елена Лосева заявила, что позитивный настрой на учёбу очень важен для ребёнка.

«Говорите, что в школе будет хорошо и весело, а не как многие: «У тебя свобода закончится». Часто родители стращают школой, нежели вызывают к ней интерес», — сказала она в беседе с телеканалом «360».

По её словам, также стоит изучить вместе с ребёнком образовательную программу, чтобы знать, чего именно ждать в течение года.

«Заложите предчувствие приятного и интересного. Желательно, правда, делать это раньше, чем 31 августа. В целом работа в старшей группе детского сада направлена на формирование мотивации к учению в школе», — добавила эксперт.

Ранее главный дизайнер сети гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff Светлана Косарева заявила, что рабочее место школьника лучше всего размещать рядом с источником естественного света.