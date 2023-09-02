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V1: в Волгограде учитель отказалась от класса из-за не знающих русский язык детей

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В Волгограде учительница отказалась от класса, в котором дети не говорили на русском языке.
V1: в Волгограде учитель отказалась от класса из-за не знающих русский язык детей
  • РИА Новости

Об этом пишет V1.ru.

«Классный руководитель ушла из класса детей — выходцев из СНГ в одной из школ Волгограда», — говорится в материале.

По данным издания, учительница «фактически была единственным русскоговорящим человеком в классе».

Ранее директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук дала советы по адаптации ребёнка к школе. По её словам, детям нужно дать время, чтобы войти в учебный график.

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