V1: в Волгограде учитель отказалась от класса из-за не знающих русский язык детей
- РИА Новости
Об этом пишет V1.ru.
«Классный руководитель ушла из класса детей — выходцев из СНГ в одной из школ Волгограда», — говорится в материале.
По данным издания, учительница «фактически была единственным русскоговорящим человеком в классе».
Ранее директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук дала советы по адаптации ребёнка к школе. По её словам, детям нужно дать время, чтобы войти в учебный график.