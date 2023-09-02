Гарбузова отстранили от должности директора Института США и Канады РАН
Российский историк и политолог Валерий Гарбузов сообщил, что отстранён от должности директора Института США и Канады Российской академии наук по инициативе учредителя.
- РИА Новости
«Вчера был подписан приказ о расторжении со мной договора», — цитирует его ТАСС.
Ранее специалисты исследовательского центра «Зарплата.ру» провели опрос и выяснили, как российские работодатели относятся к переходу сотрудников с удалёнки в офис.
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