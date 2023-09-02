Гарбузова отстранили от должности директора Института США и Канады РАН

Российский историк и политолог Валерий Гарбузов сообщил, что отстранён от должности директора Института США и Канады Российской академии наук по инициативе учредителя.

РИА Новости

«Вчера был подписан приказ о расторжении со мной договора», — цитирует его ТАСС. Ранее специалисты исследовательского центра «Зарплата.ру» провели опрос и выяснили, как российские работодатели относятся к переходу сотрудников с удалёнки в офис.