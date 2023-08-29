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Врач Романенко заявила, что холестерин повышается из-за хронического стресса

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Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала о причинах повышения уровня холестерина.
Врач Романенко заявила, что холестерин повышается из-за хронического стресса
  • Gettyimages.ru

В беседе с сайтом «Москва 24» врач рассказала, что уровень холестерина может быть повышен из-за проблем с почками, щитовидной железой и хронического стресса.

Романенко объяснила, что при хроническом стрессе постоянно повышен кортизол. Он приводит к нарушению углеводного обмена, развитию сахарного диабета и повышению холестерина.

Кроме того, причинами повышенного уровня холестерина могут быть неправильное питание и генетическая предрасположенность.

Ранее врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов предупредил, что фастфуд по своему составу не может считаться полноценной заменой обеда.

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