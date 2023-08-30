Составлен типичный портрет ведущего учёт доходов и расходов человека

По данным исследования Аналитического центра НАФИ, результаты которого имеются в распоряжении RT, типичный портрет ведущего учёт доходов и расходов человека подразумевает, что это трудоустроенный мужчина с высшим образованием, житель города-миллионника, имеющий семью и оценивающий своё материальное положение как хорошее или отличное.

Отмечается, что под ведением бюджета россияне понимают не только подробную запись и учёт всех трат, но и примерный анализ доходов и расходов без детальной фиксации сумм на бумажном или цифровом носителе.

Причём не фиксировать поступления и траты, а держать всё в уме — наиболее популярная стратегия, которой придерживаются 37% опрошенных.

При этом непосредственную запись доходов и расходов ведут 28% жителей России, пояснили аналитики.

Как подчёркивается в исследовании, большая часть тех, кто ведёт личный или семейный бюджет, фиксируют движения денежных средств в письменном виде, занося информацию в блокнот или тетрадь. К этой группе относятся 16% россиян.

Ведут бюджет вручную прежде всего жители сельской местности (20% против 15% горожан), молодые люди до 35 лет (27%), представители многодетных семей (21%) и россияне с хорошим уровнем дохода (26%), поясняется в опросе.

Кроме того, как рассказали эксперты, каждый десятый (12%) ведёт свой личный или семейный бюджет в цифровом виде.

При этом 7% россиян используют для этого специальное программное обеспечение (мобильное приложение, интернет-сайт), а 5% заносят данные в специальный файл в электронном виде (например, в формате Excel или Word).

Треть жителей России (33%) не ведут личный или семейный бюджет, не фиксируют и не анализируют свои доходы и траты. Такое отношение свойственно в первую очередь неработающим россиянам и людям с низким уровнем доходов, разъяснили аналитики.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов.

Ранее сервисы «Работа.ру» и «Подработка» провели исследование и выяснили, с какими трудностями сталкивались россияне при поиске подработки.