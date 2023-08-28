Старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова заявила, что более 40 человек отравились шаурмой в кафе на севере Москвы.

Как она рассказала РИА Новости, в рамках уголовного дела об оказании небезопасных услуг после массовых отравлений шаурмой в кафе задержаны пять человек, двое уже арестованы.

«В период с 20 по 24 августа за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились более 40 человек. Данные лица употребили в пищу продукцию данной точки быстрого питания, расположенной на севере Москвы», — сказала Иванова.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что число отравившихся шаурмой во Владимире выросло до 76.