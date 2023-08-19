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Роспотребнадзор: число отравившихся шаурмой во Владимире выросло до 76

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Число людей, получивших пищевое отравление после употребления шаурмы во Владимире, увеличилось до 76. Состояние всех заболевших оценивается как средней степени тяжести.
Роспотребнадзор: число отравившихся шаурмой во Владимире выросло до 76
  • РИА Новости

«Всего пострадали 76 человек, в том числе 19 детей», — сообщает Роспотребнадзор по региону.

Предполагается, что в биоматериале от больных обнаружена Salmonella Enteritidis.

Также уточняется, что ситуация остаётся на строгом контроле Роспотребнадзора по Владимирской области.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России по области организовал проверку по факту выявления случаев кишечной инфекции во Владимире.

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