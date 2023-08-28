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Психолог Боровец посоветовала рассказать первокласснику, что его ждёт в школе

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Психолог, эксперт по профориентации и развитию карьеры, спикер бесплатного курса «Кем стать?» в Skillbox Екатерина Боровец рассказала, как родителю избавить первоклассника от страха перед школой.
Психолог Боровец посоветовала рассказать первокласснику, что его ждёт в школе
  • Gettyimages.ru
  • © Drazen Zigic

В беседе с Life.ru Боровец посоветовала родителю перед школой познакомиться самостоятельно с первой учительницей.

Не менее важно, по словам психолога, определить, как ребёнок воспринимает информацию — на слух или визуально.

Боровец посоветовала рассказать первокласснику, что его ждёт в школе, а также дать понять, что в любой ситуации родитель его поддержит.

Кроме того, можно позволить первокласснику самостоятельно выбрать аксессуары к школе, чтобы ребёнок почувствовал своё реально участие.

По словам психолога, первокласснику будет спокойнее, если с ним в одну школу пойдут его друзья.

«Главное — помните, что каждый ребёнок индивидуален, поэтому не стоит сравнивать с другими или требовать тех же результатов, что у остальных ребят», — добавила психолог.

Ранее руководитель профориентационных и просветительских проектов VK Алёна Штабина рассказала RT, как родители могут помочь своему ребёнку выбрать подходящую именно ему профессию.

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