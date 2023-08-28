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Врач Машковский предупредил о вероятности головных болей из-за кондиционера

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Кандидат медицинских наук, эксперт медицинского факультета университета «Синергия» Евгений Машковский рассказал, что из-за кондиционера может возникнуть ряд связанных со здоровьем проблем.
Врач Машковский предупредил о вероятности головных болей из-за кондиционера
  • Gettyimages.ru
  • © Kwangmoozaa

Первая проблема — обезвоживание, сообщил он в интервью RuNews24.

«Кондиционеры могут уменьшать влажность в помещении, что приводит к обезвоживанию организма. Обезвоживание является одной из причин головной боли», — подчеркнул врач.

Также, по его словам, кондиционированный воздух вызывает сухость слизистых оболочек — носа, горла, глаз. Это также может приводить к возникновению головных болей.

Ещё одна проблема заключается в том, что прямой поток холодного воздуха от кондиционера провоцирует сужение сосудов, что также может приводить к головным болям, заключил Машковский.

Ранее заведующая поликлиническим отделением клиники «Евроонко», кардиолог-терапевт, кандидат медицинских наук Ольга Козлова выразила мнение, что нужно проявлять осторожность при резких перепадах температуры — например, при выходе из помещения с кондиционером на жару и наоборот.

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