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Врач Козлова посоветовала проявлять осторожность при резких перепадах температуры

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Заведующая поликлиническим отделением клиники «Евроонко», кардиолог-терапевт, кандидат медицинских наук Ольга Козлова выразила мнение, что нужно проявлять осторожность при резких перепадах температуры — например, при выходе из помещения с кондиционером на жару и наоборот.
Врач Козлова посоветовала проявлять осторожность при резких перепадах температуры
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru эксперт отметила, что когда разгорячённый человек садится под кондиционер или вентилятор, это может вызывать рефлекторный спазм сосудов.

«Также это следует учитывать, например, при купании», — сказала Козлова.

По её словам, переохлаждение также может привести к развитию респираторных заболеваний.

Ранее врач-кардиолог Алексей Фёдоров заявил, что за давлением нужно следить даже при хорошем самочувствии.

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