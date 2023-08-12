Врач Козлова посоветовала проявлять осторожность при резких перепадах температуры

Заведующая поликлиническим отделением клиники «Евроонко», кардиолог-терапевт, кандидат медицинских наук Ольга Козлова выразила мнение, что нужно проявлять осторожность при резких перепадах температуры — например, при выходе из помещения с кондиционером на жару и наоборот.

В беседе с Life.ru эксперт отметила, что когда разгорячённый человек садится под кондиционер или вентилятор, это может вызывать рефлекторный спазм сосудов.

«Также это следует учитывать, например, при купании», — сказала Козлова.

По её словам, переохлаждение также может привести к развитию респираторных заболеваний.

Ранее врач-кардиолог Алексей Фёдоров заявил, что за давлением нужно следить даже при хорошем самочувствии.