В Подмосковье в парках проверили здоровье почти 400 человек 26 и 27 августа
Об этом сообщает телеканал «360».
Акция в минувшие выходные прошла в парках 21 городского округа, в том числе в Балашихе, Коломне, Пушкино и других населённых пунктах.
С начала лета в рамках акции проверили здоровье более семи тысяч жителей.
«При выявлении патологий пациентов направляли для прохождения более углублённого обследования в поликлинику», — добавила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Ранее сообщалось, что более 175 тыс. жителей столицы прошли диагностику в павильонах «Здоровая Москва» за три месяца. Было проведено более 2,9 млн исследований, в том числе 712 тыс. лабораторных анализов.