В Подмосковье в парках проверили здоровье почти 400 человек 26 и 27 августа

В Московской области в акции «Проверь здоровье в парке» приняли участие почти 400 человек в минувшие выходные, 26 и 27 августа.

Об этом сообщает телеканал «360».

Акция в минувшие выходные прошла в парках 21 городского округа, в том числе в Балашихе, Коломне, Пушкино и других населённых пунктах.

С начала лета в рамках акции проверили здоровье более семи тысяч жителей.

«При выявлении патологий пациентов направляли для прохождения более углублённого обследования в поликлинику», — добавила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Ранее сообщалось, что более 175 тыс. жителей столицы прошли диагностику в павильонах «Здоровая Москва» за три месяца. Было проведено более 2,9 млн исследований, в том числе 712 тыс. лабораторных анализов.