Узнать больше

В Подмосковье в парках проверили здоровье почти 400 человек 26 и 27 августа

Короткая ссылка
В Московской области в акции «Проверь здоровье в парке» приняли участие почти 400 человек в минувшие выходные, 26 и 27 августа.
В Подмосковье в парках проверили здоровье почти 400 человек 26 и 27 августа

Об этом сообщает телеканал «360».

Акция в минувшие выходные прошла в парках 21 городского округа, в том числе в Балашихе, Коломне, Пушкино и других населённых пунктах.

С начала лета в рамках акции проверили здоровье более семи тысяч жителей.

«При выявлении патологий пациентов направляли для прохождения более углублённого обследования в поликлинику», — добавила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Ранее сообщалось, что более 175 тыс. жителей столицы прошли диагностику в павильонах «Здоровая Москва» за три месяца. Было проведено более 2,9 млн исследований, в том числе 712 тыс. лабораторных анализов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить