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Более 175 тысяч москвичей прошли диагностику в павильонах «Здоровая Москва» за три месяца

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Более 175 тыс. горожан прошли диагностику в павильонах «Здоровая Москва» за три месяца. Было проведено более 2,9 млн исследований, в том числе 712 тыс. лабораторных анализов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Глава центра медицинской профилактики столичного Департамента здравоохранения Татьяна Елагина объяснила, что программа обследования подбирается лично для каждого пациента.

В павильонах проводится более 11 исследований, в процессе которых выявляют риски развития на ранних стадиях различных заболеваний, например сахарного диабета или сердечно-сосудистых патологий.

Обследование занимает около часа.

Ранее сообщалось, что углублённую диспансеризацию в Оренбургской области с начала 2023 года прошли около 45 тыс. человек.

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