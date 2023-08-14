Углублённую диспансеризацию в Оренбургской области прошли 45 тысяч человек
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Комплекс медицинских мероприятий проводится дополнительно к ежегодному профосмотру или диспансеризации для перенёсших COVID-19.
Углублённая диспансеризация проводится для пациентов старше 18 лет через два месяца и более после выздоровления от коронавируса.
Ранее НСН сообщала, что в Москве открыли ещё шесть поликлиник после капремонта.