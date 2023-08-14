Углублённую диспансеризацию в Оренбургской области прошли 45 тысяч человек

Углублённую диспансеризацию в Оренбургской области с начала 2023 года прошли около 45 тыс. человек.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Комплекс медицинских мероприятий проводится дополнительно к ежегодному профосмотру или диспансеризации для перенёсших COVID-19.

Углублённая диспансеризация проводится для пациентов старше 18 лет через два месяца и более после выздоровления от коронавируса.

Ранее НСН сообщала, что в Москве открыли ещё шесть поликлиник после капремонта.