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Во Владивостоке перенесли сроки начала учебного года из-за паводка

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Во Владивостоке власти приняли решение о переносе сроков начала учебного года в школах из-за паводка.
Во Владивостоке перенесли сроки начала учебного года из-за паводка
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте городской мэрии.

«Администрация города приняла решение о переносе начала учебного года в муниципальных школах для некоторых классов», — говорится в релизе.

Уточняется, что для учеников 9—11 классов учебный год начнётся с 4 сентября, для учащихся 5—8 классов объявлено свободное посещение с 4 по 11 сентября.

Ученики младших классов начнут обучение с 11 сентября.

Во Владивостоке в результате сильных ливней затопило дороги.

Кроме того, сообщалось, что число затопленных ливнями придомовых участков в Приморье выросло до 1010.

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