Во Владивостоке перенесли сроки начала учебного года из-за паводка
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте городской мэрии.
«Администрация города приняла решение о переносе начала учебного года в муниципальных школах для некоторых классов», — говорится в релизе.
Уточняется, что для учеников 9—11 классов учебный год начнётся с 4 сентября, для учащихся 5—8 классов объявлено свободное посещение с 4 по 11 сентября.
Ученики младших классов начнут обучение с 11 сентября.
Во Владивостоке в результате сильных ливней затопило дороги.
Кроме того, сообщалось, что число затопленных ливнями придомовых участков в Приморье выросло до 1010.